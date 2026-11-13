韩国于周五在日本新潟县佐渡岛举行了单独的追悼仪式，纪念日本对朝鲜半岛实施殖民统治期间在当地矿山遭受强制劳动的韩国受害者。这已是首尔连续第三年未参加由日方组织的活动，《韩国先驱报》报道。

受害者亲属参加

韩国驻日大使李赫、其他官员及九名家属参加了仪式。这名外交官在致辞中表示，许多韩国工人被违背意愿送往佐渡，并被迫在矿山工作。

李赫表示，韩国人被分配从事尤其危险和劳累的工作，而工人们持续面临受伤、孤立以及对未来不确定性的恐惧。他向受害者及其家属表示慰问，并强调有必要反思这些矿山作为联合国教科文组织世界遗产地的痛苦历史。

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受害者家属代表崔在植表示，希望其已故父亲能够安息。仪式结束后，亲属们参观了韩国工人曾居住的旧宿舍所在地，献上鲜花，并前往其他与他们相关的地点。

与东京的分歧

日本于9月12日举行了自己的纪念活动，由佐渡当地委员会组织。日本外务省代表滨本幸也承认，来自朝鲜半岛的工人在危险且艰苦的条件下工作，但没有直接提及劳动的强制性质。

首尔因对有关韩国人劳动历史背景的表述存在分歧，拒绝参加日方仪式。佐渡矿山于2024年7月在韩国同意的情况下被列入联合国教科文组织世界遗产名录。报道称，在殖民统治时期，约有1,500名韩国人被动员到那里，在恶劣条件下劳动。

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