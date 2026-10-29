韩国与美国在移交战时作战指挥权（OPCON）的谈判中正取得进展。总统国家安全顾问魏圣洛在首尔举行的总统府工作国会审计期间表示，《韩国先驱报》报道。

他说，首尔正与华盛顿进行磋商，力求在总统李在明任期内完成OPCON移交。魏圣洛表示，双方将继续谈判，并通报谈判结果。

对延迟的担忧

在韩美年度安全磋商会议被推迟至明年初举行后，可能推迟时间表的问题受到更多关注。美国驻韩部队司令泽维尔·布伦森将军10月14日发表的声明也引发了更多疑问：他说，安全环境和军事规划的变化形成了新的基准，必须在移交控制权前达到这些基准。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

魏圣洛回应说，盟友已同意按照前一届文在寅政府执政初期确定的条件，争取尽快移交OPCON。他补充说，磋商近期也仍在继续，包括在菲律宾举行的韩国和美国国防部门负责人会谈期间。该顾问表示，双方在移交条件和时间安排方面拉近了立场，首尔正努力满足必要要求，并与华盛顿协调时间表。

霍尔木兹海峡附近可能开展的任务

魏圣洛还表示，首尔正在考虑派遣海上巡逻机，参与保护霍尔木兹海峡航行自由的国际行动。他说，尚未作出最终决定。韩国还在研究将目前在亚丁湾行动的“清海”反海盗海军部队的行动区域扩大至阿曼湾。

该顾问强调，就可能作出的贡献与美国进行的磋商，考虑到了总统李在明不参与作战行动或战争的指示。他还表示，与美国的联合军事演习可根据情况进行调整，但仍是必要的。

关注我们在