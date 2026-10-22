韩国将于10月22日向联合国安全理事会致函，内容涉及朝鲜可能违反《朝鲜战争停战协定》。此举将涉及9月21日在非军事区发生的两起由地雷引发的爆炸，导致3名韩国军人受伤，《韩国先驱报》报道。

致安理会的信函

韩国外交部表示，该国常驻联合国大使将把信函交给位于纽约的安理会主席。首尔将在信中解释称，根据韩国军方和联合国军司令部的结论，爆炸是由朝鲜在军事分界线以南埋设的杀伤人员地雷引发的。

韩方认为，此举违反了终止1950年至1953年朝鲜战争战斗行动的《停战协定》。信中还将要求平壤道歉并采取适当措施，同时呼吁开展对话，以防止局势进一步升级并恢复信任。朝鲜否认对该事件负责。

边境紧张局势

韩国外交部发言人朴斗顺表示，首尔还打算提请安理会关注朝鲜试图将韩国军队在分界线附近的合法行动称为挑衅，并将紧张局势加剧的责任归咎于韩国。

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据该媒体报道，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正近日发表了一系列反对韩国在边境附近开展军事行动的声明。她还威胁要让面向韩国的宣传扩音器进入待命状态。

自2024年4月以来，朝鲜一直在加强其南部边境防御：埋设地雷、修建围栏和障碍物。在这些工作期间，朝鲜军人多次接近或越过军事分界线，随后韩国军队发出警告并鸣枪示警。

2015年8月，两名韩国军人在非军事区被木制箱式地雷严重炸伤后，首尔已曾向联合国安理会主席提出申诉。

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