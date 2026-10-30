首尔法院将直播尹锡悦案判决宣布 — Korea Herald

据《韩国先驱报》报道，韩国首尔高等法院已允许广播机构对宣布前总统尹锡悦案上诉裁决的庭审进行现场直播。涉及违反选举法指控的庭审定于下周三14时举行。

法院官员表示，地方法院于7月判处尹锡悦18个月监禁，缓刑三年执行。

虚假陈述指控

尹锡悦被指控在2022年3月总统选举前的竞选期间作出虚假陈述。他作为国民力量党候选人赢得了那次选举。

检方称，尹锡悦在2021年12月的一场新闻活动上虚假表示，他从未将一名律师介绍给一名前税务官员。该官员是前高级检察官尹大镇的哥哥，该报称尹大镇是尹锡悦自其在检察机关工作时期起的亲密同僚。

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尹锡悦还被指控在2022年1月的一次采访中作出虚假陈述。他声称一名党内官员将他介绍给巫师全成培，同时否认自己曾与妻子金建希一起会见过此人。

可能返还资金

如果上诉法院维持判决，且该判决随后在最高法院可能审理后生效，国民力量党将必须向国家返还39.7亿韩元，即约2970万美元的已报销竞选费用。

根据韩国选举法，如果政党的候选人获得至少15%的选票，该党将获得国家对竞选费用的补偿。但如果候选人因违反选举法最终被判处监禁或100万韩元及以上罚款，该党必须返还全部款项。

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