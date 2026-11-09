台湾刑事局表示，过去两个月，与即将举行的地方选举相关的诈骗已给受害者造成2,015万新台币的损失，约合61.49万美元。据《台北时报》报道，仅上个月，执法部门就收到87起此类诈骗报案，损失金额达1,911万新台币。

选举纪念品骗局

在其中一起案件中，一名来自高雄的教育工作者在社交媒体上看到一则关于免费选举纪念品的帖子，配送费为40新台币。点击链接后，此人被要求完成所谓的身份验证程序。

随后，一名冒充卖家的人称其账户被封锁，并请求帮助，声称该账户是维持家庭生活所需。受害者按照一名自称银行工作人员者的指示，进行了32笔线上操作。损失达139万新台币。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通过二维码进行操作

在另一起案件中，一名想获得带有选举标识雨伞的人，成为一名冒充客服人员的诈骗者的受害者。受害者被说服扫描并生成一个二维码，使犯罪分子得以从账户中取走超过92万新台币。

该局指出，诈骗者通常冒充银行员工或客服人员，诱导人们进行网上银行操作、无卡取现或扫描二维码。常见借口包括声称账户被所谓冻结，或需要确认付款。执法部门强调，合法付款不需要通过进行银行操作来确认。

关注我们在