位于南非北部、由MC Mining控制的Makhado煤矿正在进入生产阶段，尽管由农民、农村社区和环保组织组成的联盟长期对其许可证提出质疑。该矿位于Tshipise附近，坐落在Vhembe生物圈保护区内；穆西纳-马哈多特别经济区也计划在此发展冶金生产。

据Daily Maverick报道，MC Mining的控股股东Kinetic Development Group也是该工业区的主要投资者之一。相关项目包括一座年产能100万吨的铬铁厂，该项目于5月获批；以及一座拟建的年产能300万吨焦化和能源综合体。

水资源争议

联盟代表称，在环境影响评估程序中，各个矿山和工业设施被分别审议，未对其对水资源造成的累积负担进行适当评估。他们指出，恩泽莱莱河流域面临风险，该流域的水资源储量本已有限。

6月，律师事务所Richard Summers Inc代表Living Limpopo、Earthlife Africa、Vhembe生物圈保护区及其他组织，就焦化企业环境评估草案提交了一份长达97页的异议。提交文件的作者要求，首先确认生产所需可靠且可持续的供水是否具备。

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该联盟还表示，从露天煤矿抽水可能降低地下水位。已提交的异议援引了一项评估，即矿坑周边面积最多达3,600平方公里的区域存在含水层枯竭风险。据Daily Maverick报道，在Makhado附近钻井的样本中已发现砷。

许可证挑战

2021年，该联盟对Makhado许可证的一项变更提出挑战，该变更取消了当时规定的开始采矿期限。Living Limpopo代表劳伦·利本贝格表示，在建设持续进行期间，这项上诉超过五年未获审议。本月，当该矿已进入生产阶段时，部长驳回了该申请。

MC Mining否认了非法活动的说法，但该联盟不同意这一立场，并正考虑对新决定提出挑战。反对工业发展的人士提出了替代模式——Vhembe特别生态经济区，投资方向包括自然保护、旅游业、可持续农业和退化土地修复。

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