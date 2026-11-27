中国主要股指于11月27日星期五大幅上涨，此前由国务院总理李强领导的国务院呼吁加强股市稳定工作。据Channel NewsAsia报道，上证综合指数上涨4.2%，最大企业指数CSI300上涨3.7%。

国家投资者的支持

这是自2024年10月北京推出大规模市场刺激措施以来，这两个指数最大的单日涨幅。根据国家通讯社新华社的报道，国务院称资本市场对经济至关重要，并表示，主权基金中国投资有限责任公司旗下的中国子公司中央汇金将强化其作为准稳定基金的作用，以确保充足的流动性。

政府还呼吁完善鼓励长期基金投资股票的政策，并加强对可能来自海外市场的风险的防护。此前，当局放宽了保证金贷款规则并下调了交易佣金。

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科技板块上涨

科技指数STAR 50飙升15%，创下两年来最大单日涨幅。半导体行业指数CSI Semiconductor Industry和STAR Chip上涨超过17%，人工智能、云计算和消费电子领域公司股票指数上涨超过10%。

涨势也蔓延至香港：恒生指数上涨1.9%，恒生科技指数上涨6%。离岸人民币兑美元汇率上涨0.1%，达到三周以来最高水平。与此同时，分析师警告称，如果基本经济指标没有改善，国家投资者的支持可能不足以推动持续复苏。

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