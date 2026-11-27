在瑞典，一项全国性注册研究发现，在因心肌梗死住院期间接种流感疫苗与随后12个月内较低的死亡率之间存在关联。匹配组别后，接种疫苗患者的死亡率为2.7%，未接种患者为4.9%。据News-Medical报道，接种疫苗与死亡的相对风险降低47%相关。

瑞典登记数据

研究人员使用了SWEDEHEART心脏病登记系统的数据，该系统覆盖瑞典所有为急性心肌梗死患者提供医疗服务的医院。分析纳入了2021年至2025年四个流感季期间，在11月1日至3月1日间存活出院的人员。

在符合标准的12,711名患者中，只有6%在医院接种了疫苗，而94%未接种。在未接种者中，84.9%未获提供疫苗，1.5%拒绝接种，13.6%则注明了其他原因。

结果比较

为考虑患者之间的差异，作者采用了疫苗接种倾向评分匹配。最终形成了两个各有723人的平衡组。参与者的平均年龄约为65岁，约78%为男性，约90%接受了经皮冠状动脉介入治疗。

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在323天的中位随访期内，18名接种疫苗患者和33名未接种患者死亡。在再次心梗、非计划再次冠状动脉介入治疗，或这些事件与死亡构成的复合终点方面，未发现具有统计学意义的差异。

研究局限性

作者强调，这是一项观察性研究，因此并不能证明是疫苗接种本身导致了更好的生存率。患者健康状况、身体虚弱程度、行为和社会经济因素的差异可能影响结果，而这些因素未能被完全纳入考量。接种疫苗的参与者和死亡人数较少，以及疫苗接种数据不完整，也限制了估计的准确性。

该研究发表在《The Lancet Regional Health – Europe》期刊上。欧洲急性冠状动脉综合征指南建议在住院期间接种流感疫苗，但登记结果显示，这一做法在常规临床实践中的应用率较低。

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