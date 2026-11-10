保加利亚一条高速公路发生多起连环事故，至少12人死亡，另有约50人受伤。涉及数十辆车辆的事故发生在该国东南部扬博尔市附近，位于索非亚与黑海度假胜地布尔加斯之间的路段。

大雾和湿滑路面

索非亚与布尔加斯之间高速公路的双向车道均发生碰撞事故。路面湿滑，浓雾进一步降低了能见度。Tagesschau报道称，死伤人数来自官方数据。

14支消防队正在现场工作，附近驻扎的一个营的军人也参与其中。一架军用运输机也被投入救援行动。

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冯德莱恩访问行程缩短

事故消息传出时，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩正在保加利亚访问。她与该国新任总理鲁门·拉德夫会面，其中讨论了俄罗斯无人机可能在黑海发动的袭击。

由于大规模救援行动，欧盟委员会主席的访问行程被缩短。冯德莱恩表达了慰问。据消息人士称，原定于当天下午在索非亚举行的政府会议可能不会举行。

根据欧盟2025年的研究数据，保加利亚每百万人中有71人死于道路交通事故，是欧盟国家中最高的数值。保加利亚直到2019年才设立道路交通安全机构。

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