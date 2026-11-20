至少17名来自俄罗斯和其他前苏联国家的女性被卷入美国金融家杰弗里·爱泼斯坦的性剥削网络。其中三人后来试图让他为自己遭受的虐待承担责任，Meduza English报道，消息援引路透社。

通过模特经纪公司寻找对象

据路透社报道，爱泼斯坦利用模特经纪公司寻找年轻女性，并承诺帮助她们发展事业。俄罗斯是其圈内人士招募年轻女性的主要地点之一。模特经纪人、爱泼斯坦的朋友让-吕克·布吕内尔在其中发挥了重要作用。

前模特蒂西亚·盖斯曼说，1991年她参加了一场由布吕内尔举办、爱泼斯坦也在场的派对。她说，整晚都有一名她称为俄罗斯人的女孩坐在爱泼斯坦腿上。盖斯曼指出，这名女孩看起来比她年轻得多，尽管她本人当时只有18岁。路透社无法确认这名女孩的姓名和确切年龄。

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为爱泼斯坦介绍熟人

在爱泼斯坦生命的最后十年里，至少有九名来自前苏联的女性——其中大多数是俄罗斯人——向他介绍了自己的熟人。尤其是在2013年，其中一名女性给爱泼斯坦发了一封信，提出要将三名年轻女性介绍给他，并形容她们有吸引力且聪明。她还警告说，如果他打算和她们“玩”，她不想参与其中。

爱泼斯坦被指控经营一个大规模性剥削网络。他于2019年死于美国监狱。布吕内尔于2022年死亡，当时他正因涉嫌强奸而接受调查。此前还有报道称，爱泼斯坦曾两次访问俄罗斯，分别是在1998年和2002年；他与俄罗斯商人通信，并寻求与弗拉基米尔·普京会面。

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