美国网球选手本·谢尔顿在意大利都灵以7:6、7:5击败拉斐尔·霍达尔后，晋级ATP年终总决赛半决赛。这一结果确保谢尔顿获得约翰·麦肯罗组第二名，也是他职业生涯首次跻身赛事四强。

半决赛中，谢尔顿将对阵西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯。正如天空体育报道，这将是两位选手自巴黎大师赛决赛以来首次交锋；当时阿尔卡拉斯报了在美网四分之一决赛失利的一箭之仇。

与霍达尔的艰难比赛

霍达尔在首盘给谢尔顿制造了麻烦，并获得了数个破发点。美国人被破发一次，比赛持续了两个多小时。赛后，谢尔顿称这位20岁的对手是网坛很长一段时间以来最出色的年轻天才之一。霍达尔成为首位在个人主巡回赛首个赛季便获得ATP年终总决赛资格的球员。

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兹维列夫赢得小组第一

亚历山大·兹维列夫以6:4、7:6击败阿蒂尔·菲斯，获得约翰·麦肯罗组第一名。第二盘双方均未完成破发，兹维列夫取得了小组赛阶段的三连胜。半决赛中，他将对阵丹尼尔·梅德韦杰夫与弗朗西斯·蒂亚福比赛的胜者。

阿尔卡拉斯原定于周五在对阵弗拉维奥·科博利的比赛中结束小组赛阶段。西班牙人在战胜梅德韦杰夫期间，左大腿被贴上肌贴。在双打比赛中，卫冕冠军亨利·帕滕和哈里·赫利厄瓦拉以6:7（5:7）、6:7（3:7）负于法国组合泰奥·阿里巴热和阿尔巴诺·奥利维蒂。

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