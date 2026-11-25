人工智能设计的蛋白质RF-409在实验室小鼠中激活了存在缺陷的胰岛素受体，而普通胰岛素没有产生明显效果。Live Science报道称，在患有遗传性重度胰岛素抵抗的小鼠中，该蛋白质降低了血糖水平，减少了胰腺损伤，并防止了危险的体重减轻。

激活受体的另一种方式

正常情况下，胰岛素会与细胞表面的受体结合，并启动有助于降低血糖浓度的信号。胰岛素受体基因中的突变可能破坏这一机制；超过150种此类突变与遗传性胰岛素抵抗形式有关。

研究人员聚焦于此前在患有Donohue综合征的患者中发现的一种突变，这是该疾病最严重的形式之一。在这种情况下，儿童可能在进食后出现极高的血糖水平、两餐之间血糖过低以及生长问题。该突变改变了受体的一个重要部分，使胰岛素无法与其结合。

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计算机建模显示，RF-409能够绕过受体中受突变影响的区域，并使其保持在向细胞内部传递信号所需的构型。在携带这种突变的基因改造小鼠中，注射胰岛素没有导致葡萄糖水平显著下降，而RF-409则在两小时内使其降低了约60%。

结果与局限性

经过14天治疗后，接受RF-409的5只小鼠血糖水平更低，维持了体重，并且比注射生理盐水的5只对照组动物保留了更多腹部脂肪。它们的胰腺损伤也更少。

在此前对健康小鼠和肥胖动物进行的实验中，RF-409同样降低了血糖水平。在小鼠血液中，这种蛋白质的半衰期几乎是胰岛素的60倍。同时，研究人员认为，对于阻止受体到达细胞表面或完全阻断信号传递的突变，这种方法不太可能有效。科学家计划测试该蛋白质在不同组织中的作用，以及长期使用时的安全性。

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