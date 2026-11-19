人工智能公司Anthropic在完成筹资810亿美元的首次公开募股后，开始在纳斯达克交易所交易。据France 24报道，这是史上规模最大的IPO，超过了SpaceX的发行结果；后者于6月筹集了约750亿美元。

发行参数

Anthropic将发行价定为每股83美元，高于预期。此次发行包括9.8亿股：其中约9.56亿股由公司自行出售，其余由出售所持股份的股东出售。

与此同时，SpaceX的估值仍然更高：截至周三，其估值约为1.9万亿美元。Yorkville Ives & Co合伙人兼高级董事总经理丹·艾夫斯表示，Anthropic的定价参数表明，投资者对人工智能领域大型IPO的需求强劲。

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债务与基础设施支出

Anthropic目前已有62亿美元债务，并在财务文件中将其描述为重大债务。按照标准会计规则，该公司处于亏损状态；France 24评估称，这表明其用于支付利息和偿还债务本金的资源有限。

该公司还报告称，已签订租赁合同及其他协议，未来几年将在算力和基础设施上支出9000亿美元。其中，未来12个月内将支出700亿美元。

Anthropic由OpenAI的前高管于2021年创立。该公司与OpenAI、Google、美国和中国的初创企业，以及SpaceX的人工智能部门竞争。据France 24报道，OpenAI计划在明年之前不上市。

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