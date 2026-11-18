据一名知情人士透露，总部位于美国旧金山的人工智能公司Anthropic将其首次公开募股的发行价定为每股83美元。这高于每股70至78美元的目标区间，Channel NewsAsia报道称，消息援引路透社。

定价高于计划区间

这名路透社消息人士要求匿名，因为相关信息尚未公开。他还表示，发行规模已扩大。Anthropic拒绝就发行价格置评。

据路透社报道，此次IPO可能成为股市规模最大的IPO之一，也是大型先进人工智能模型开发商首次上市。该通讯社此前报道称，在面向潜在投资者的推介中，需求量数倍于所发行的股票数量。

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人工智能公司股票承压

Anthropic进入公开市场之际，市场正担忧科技公司的估值，以及开发和运行人工智能模型的基础设施支出。路透社称，受这些因素影响，芯片制造商和云计算公司的股票近几周一直承压。

Anthropic最接近的竞争对手OpenAI也可能最早于明年进行公开发行。彭博新闻最先报道了Anthropic的股价。

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