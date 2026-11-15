心电图AI发现心源性猝死风险信号——ScienceDaily

美国加州大学伯克利分校的研究人员开发了一套人工智能系统，可在常规心电图中发现与心源性猝死风险升高相关的信号。据ScienceDaily报道，该算法使用了在瑞典收集的超过44万份心电图进行训练，随后又在来自美国和台湾患者的额外数据上进行了测试。

为训练该系统，研究人员将心电图上的电活动模式与死亡证明数据进行比较。AI识别出波形、峰值和其他记录特征中不易察觉的组合，这些组合与之后因心脏原因发生的猝死有关。研究结果发表在《自然》杂志上。

与现行筛查的比较

常规风险评估很大程度上依赖于心脏每次收缩时泵出的血液比例这一指标。该参数尤其用于确定患者是否可能需要植入式心律转复除颤器。

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研究人员表示，传统方法能够筛选出年心源性猝死发生率为4.6%的一组人。相比之下，该算法确定的一组人中，这一比率为7%。该系统还识别出更广泛的一组风险升高人群，按照现行医学指南，他们大多会被归为相对低风险人群。

在医疗系统中的实施

心脏骤停不同于心肌梗死：前者是由于协调心脏节律的电信号发生故障而出现，后者则与流向部分心肌的血流被阻塞或严重受限有关。根据研究中引用的数据，在医院外发生心脏骤停的人中，约90%会在数分钟内死亡。

科学家正与瑞典、台湾和美国的医疗系统合作，将该算法整合到心电图数据库中。根据提出的方法，系统评估其记录为高风险的患者可能会获得使用专用贴片对心脏电活动进行更长时间监测的建议。这将有助于确定哪些生物学变化构成AI所检测到信号的基础。

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