在美国，与人工智能相关的风险在美联储最新半年度报告中成为被提及最频繁的金融稳定威胁。正如Channel NewsAsia报道，在9月和10月，美联储调查的受访联系人中有87%将人工智能列为重大风险，而5月作出这一回答的受访者比例为50%。

对市场和网络攻击的担忧

调查参与者关注网络攻击的威胁、与人工智能相关项目的复杂融资安排，以及在该领域公司利润放缓的情况下市场可能出现大规模调整。受访者列出的第二大高频风险是风险资产价值的整体调整，52%的受访者提到了这一风险。

另有48%的调查参与者对高长期利率表示担忧。网络攻击和公共债务的可持续性各被43%的受访者列为威胁。

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债务融资增长

美联储还专门分析了为数据中心和其他先进计算基础设施发行债务工具的快速增长。到2026年10月，此类债务融资规模达到6800亿美元，是2023年全年规模的五倍。

用于先进计算基础设施的贷款目前占非金融公司全部投资级公司债发行量的近三分之一，而三年前其占比不足6%。根据美联储的数据，此类基础设施尚未生效的债务、担保和租赁协议总额可能超过3万亿美元。

监管机构指出，建设数据中心的公司、公开信贷市场、私人贷款机构和专业金融结构之间的相互关联造成了需要仔细监测的脆弱性。美联储还指出，高资产估值在一定程度上受到投资者对人工智能兴趣的支撑。

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