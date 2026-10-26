在澳大利亚，AI工具Areto在三个月内标记了针对22名工党政治人物页面的近5000条威胁和含有暴力语言的评论。在超过46万条被分析的评论中，系统将约一半归类为辱骂性评论，澳大利亚广播公司新闻报道。

Areto插件利用人工智能识别并隐藏辱骂性和威胁性信息。分析结果显示，约19万条评论含有人身攻击。最常见的类别是基于性别的辱骂、种族主义和跨性别恐惧症。

威胁和暴力语言

在这些评论中，系统记录了2497条威胁和2487条含有暴力语言的信息。公众知名度较高的政治人物页面遭受的攻击最多：在其中一个账户上，Areto标记了57,522条辱骂性评论。

约94%的所有分析信息来自Facebook，其中51%的评论被认定为辱骂性评论。Instagram上的这一比例为42%，而TikTok上则为21%，但其评论数量明显更少。

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保护工作人员和家庭

财政和妇女事务部长凯蒂·加拉格尔表示，该工具不会过滤对政府或其政策的批评，但能让她的工作人员和其他人暂时免受辱骂性内容的困扰。住房部长克莱尔·奥尼尔称，需要此类软件是一件悲哀的事，并指责社交平台对危险内容的应对不足。

邦纳选区议员卡拉·库克表示，Areto隐藏了15,244条评论，主要来自她的Facebook页面。她说，涉及其家庭的帖子，包括关于她的三名澳大利亚原住民子女的帖子，经常伴有种族主义评论。

总理和内阁部负责人斯蒂芬·肯尼迪也表示，公务员正越来越频繁地遭遇网络欺凌。他呼吁议员对其帖文下的评论进行审核，并删除针对官员的侮辱性言论。

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