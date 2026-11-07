美国和加拿大的研究人员测试了一套基于人工智能的系统，该系统能够通过鸟鸣识别个体鸟类并随时间追踪它们。根据Science News的报道，在对Seiurus aurocapilla鸟类的验证录音中，该模型将鸣叫正确关联到具体个体的准确率达到96%。

来自宾夕法尼亚州和阿尔伯塔省的录音

机器学习研究人员萨姆·莱普的团队使用了来自宾夕法尼亚州100多个地点、历时四年录制的音频。模型提取了使鸣叫具有独特性的特征，并将相似录音分组。研究人员假定，每个这样的组对应一只鸟。

该方法在加拿大阿尔伯塔省采集的另一组录音上进行了测试。研究人员斯科特·威尔逊约10年前在他研究这些鸟类的地区建立了一个麦克风网络。广泛的音频覆盖使研究人员能够将每次鸣叫与特定领地和具体个体联系起来。处理这些录音后，模型能够以96%的准确率将鸣叫正确匹配到单只鸟。

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环志的替代方案

传统上，生物学家会捕捉鸟类，在其腿上佩戴标记环，随后寻找被标记的个体以评估存活情况。这种方法需要大量野外工作，而捕捉和环志可能给鸟类带来压力。标记环有时也会损坏或丢失，这可能影响数据准确性。

雄性Seiurus aurocapilla每年都会占据并返回特定领地。因此，为评估存活情况，研究人员可以在鸟类繁殖的林地安装麦克风，并确定哪些雄鸟返回。该方法目前只能识别这一物种中会鸣叫的雄鸟。

这一方法并不能完全替代捕捉，因为捕捉能提供有关鸟类身体状况的重要信息，包括迁徙所需的脂肪储备。研究结果已在《Nature Methods》期刊发表的一篇论文中描述。莱普表示，要将该方法用于其他物种，需要经过验证的数据，以确定哪些鸣叫属于具体个体。

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