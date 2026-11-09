在以色列和纽约设有办公室、利用人工智能进行图书制作、出版和推广的平台Spines已筹集6400万美元融资。据《财富》报道，该公司计划将资金用于产品开发，并进入其他英语市场。

融资结构

该融资方案包括由风险投资公司Zeev Ventures领投的2900万美元Series A-1轮融资。Aleph、NordStar、M-Fund、LionTree以及天使投资人Dan Senor也参与了本轮融资。Spines还将从投资公司Twelve获得3500万美元的信贷额度，用于为增长提供融资。

该公司未披露融资后的估值。Spines创始人兼首席执行官Yehuda Niv表示，其年化营收达到5000万美元，比一年前增长400%。

面向作者的服务

Spines采用混合出版模式：作者为服务支付前期费用，公司也从销售中获得部分版税。服务套餐价格约为3000美元至2万美元；作者最常选择5000至7000美元的方案。作者获得80%的净版税，而此前其份额为70%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

作者上传完成的书稿后，AI代理会协助编辑、校对、排版、封面制作、电子版和印刷版准备、翻译、有声书以及营销活动。该平台通过100多个渠道发行图书，包括Amazon、Barnes & Noble和Baker & Taylor。

Spines表示，已出版超过8000名作者的图书，合计约1.2万个书名。Niv表示，每月约有400名新作者加入该服务。该公司称，其只出版由人类撰写的图书，并使用软件检测由AI生成的书稿。

Niv表示，Spines约有350名员工，其中约50人从事研发工作。管理层和研究团队位于以色列赫兹利亚，而公司大多数员工在东欧、美国和拉丁美洲工作。

关注我们在