威尔士普利茅斯大学的研究人员开发了一套人工智能系统，可根据电子病历评估膀胱癌风险。该模型在部分患者身上发现了隐藏信号，这些信号最早可追溯至确诊前五年，ScienceDaily报道称。

由Shan-Ming Zhou教授领导的团队分析了1995年至2020年间近7万名患者的记录。PRECISE-AGZ模型评估了48,261项潜在指标，包括吸烟、身体活动和药物使用信息，并筛选出38项对预测风险最有用的特征。

模型准确性

该系统正确识别了85%的膀胱癌患者，并正确分类了91%的未患该疾病者。研究人员表示，该模型优于英国国家医疗服务体系现行的患者转诊检查建议。

该模型显示出在正式确诊前12个月识别风险的能力。目前，可见血尿是进行进一步检查的主要原因之一，但这一症状也可能与肾结石或前列腺疾病有关。确诊需要进行膀胱镜检查，这是一种使用带摄像头的细长器械对膀胱进行的侵入性检查。

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相关性需要进一步验证

该模型证实了吸烟和血尿等已知风险因素的重要性，但也发现了意料之外的统计关联。患有帕金森病或痴呆症的患者，其膀胱癌风险较低；长期使用他莫昔芬则与较高风险相关。

科学家强调，这些结果既不能证明帕金森病或痴呆症具有保护作用，也不能证明他莫昔芬与癌症之间存在因果关系。该系统还根据计算出的患病概率，将患者分为低风险、不确定风险和高风险组。

该研究的全部数据均来自威尔士的SAIL数据库。在临床应用前，该模型需要在其他患者群体和其他医疗系统中进行验证，还需进一步研究可能的因果关系。该研究发表于IEEE Transactions on Biomedical Engineering。

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