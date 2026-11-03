以色列安全部门辛贝特正在调查有关巴勒斯坦民族权力机构可能向阿拉伯政党代表转移资金、以影响10月27日选举的怀疑。据N12电视台消息，《耶路撒冷邮报》报道。

针对巴勒斯坦民族权力机构可能参与此事的调查仍处于初期阶段。调查人员尚未确定是否发生过资金转移、金额可能是多少，以及这些资金可能用于何种目的。

有关来自卡塔尔资金的怀疑

这项核查是在一项关于可能存在外国干预选举的更广泛调查框架内进行的。该调查还涉及有关来自卡塔尔的资金可能流向联合名单一名政治人士的说法。联合名单由阿拉伯政党哈达什、塔阿勒和巴拉德组成。

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据N12报道，调查人员据称已确定资金从卡塔尔流向联合名单一名代表的路径。这些资金可能被用于鼓励选民前往投票站。此前，辛贝特开始核查有关一名未具名的联合名单现任议员从卡塔尔获得数千谢克尔、随后被用于竞选活动的怀疑。

围绕讯问的争议

与此同时，总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团指责总检察长加利·巴哈拉夫-米亚拉阻碍调查。据Channel 13报道，她要求讯问联合名单的议会助理须获得她的许可。

据该频道消息，巴哈拉夫-米亚拉认为，由于涉及对一名议员的怀疑，对议会助理的讯问应按照与议员豁免权相关的程序进行。她要求调查人员首先收集有关针对该议员怀疑的证据基础，然后再考虑讯问该议员及其议会助理的可能性。利库德集团称这是选择性适用法律，并呼吁允许辛贝特完成核查。

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