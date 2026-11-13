在美国，针对晚期非小细胞肺癌患者，在治疗开始前对肿瘤进行广泛基因组测序与更长的患者生存期相关。发表于2026年11月《JNCCN——美国国家综合癌症网络杂志》的研究，分析了2016年至2022年间在美国学术和社区肿瘤诊疗机构接受治疗的超过3.5万名患者的真实世界临床数据。

生存期差异

据News-Medical报道，在一线治疗前接受广泛基因组测序的患者，平均比仅接受一项或两项生物标志物有限检测的患者多生存两个月。该组患者的无进展生存期也有适度改善。

广泛基因组检测涉及同时分析数十个或数百个基因。作者指出，这种检测可能有助于发现更广泛的肿瘤生物标志物，从而据此选择靶向治疗。

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靶向治疗

根据研究结果，在广泛基因组测序后，19%的患者接受了靶向治疗，而在窄范围检测组中，这一比例为16%。

该研究的共同资深作者、埃默里大学医学院和Winship癌症研究所的Ravi B. Parikh表示，广泛基因组检测应成为晚期肺癌患者的标准方法，并应在开具一线治疗方案前进行。NCCN关于非小细胞肺癌的临床指南已建议，对于晚期或转移性疾病采用这一方法。

文中列出的可帮助选择靶向治疗的生物标志物包括EGFR、ALK、ROS1、KRAS G12C、MET、RET和BRAF。该研究的主要作者Patricia May G. Santos强调，需要确保患者无论其保险覆盖范围、医生或居住地为何，都能获得综合检测。

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