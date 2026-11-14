六名女性对拉塞尔·布兰德提出新指控——CBC World

英国又有六名女性对前喜剧演员兼演员拉塞尔·布兰德提出不当性行为指控。CBC报道称，该消息援引英国报纸《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》的一项联合调查。

这些新证词在布兰德被判处超过10年监禁后公布。法院认定他犯有强奸一名女性罪，以及在2004年至2009年期间实施的三项性侵犯罪。

六名女性的证词

《泰晤士报》的一名受访者表示，尽管她注意到没有使用安全套并要求布兰德停下来，他仍继续发生性关系。据她称，此事发生在他们于2000年代末断断续续交往期间，后来他向她发送了一条道歉信息。

另一名女性称，她于2007年认识布兰德，当时她19岁，正在排队观看他的演出。她声称，在性接触过程中，她告诉他自己感到疼痛并要求他停下，但他没有停止。

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另一名女性表示，布兰德邀请她到酒店房间，据她称，他的行为随后急剧改变：他开始抚摸她，并把手伸进她的裤子里。与记者交谈的几名女性表示，她们是在喜剧演出上认识他的，或是在她们看来他利用知名度劝说她们前往酒店房间的情况下认识他的。

庭审与调查

在伦敦萨瑟克皇家法院进行的为期四周的审判中，布兰德否认了所有指控。他坚持称，性接触是在双方同意的情况下发生的。法院还宣告他在两项强奸指控和一项企图实施猥亵袭击指控中无罪。

警方称，布兰德仍是另外两起涉嫌强奸案调查的对象，其中一起涉及一名当时16岁的女孩。《泰晤士报》、《星期日泰晤士报》以及第四频道的《Dispatches》节目于2023年首次报道了针对他的指控。

Netflix纪录片

同一天，Netflix推出了纪录片《Open Secret》，内容涉及布兰德的职业生涯及有关其行为的传闻。影片中，他的前伴侣乔丹·马丁将布兰德描述为控制欲强且暴力的人，并称他在一次争吵后对她实施了性侵犯。

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