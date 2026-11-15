得克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发出一种袜子，其前脚掌周围有一条紧密编织的带子。据ScienceAlert报道，在测试中，与普通商业袜子相比，这种袜子将人体步行时的总体能量消耗降低了2%。

这一设计如何发挥作用

这条带子压缩前脚掌，旨在防止其在负荷下张开。这会提高足部内侧纵弓的刚度，该部位会在行走时弯曲。实验数据显示，足弓在纵向方向上的刚度提高了65%，同时足部仍保留在迈步末端弯曲并蹬离地面的能力。

该研究的作者解释说，更坚硬的足部每一步能完成更多机械功。因此，腿部肌肉为维持稳定步行所需完成的机械功更少。观察还显示，小腿肌肉施加的力量略大，但收缩速度较慢，因此总体上需要更少的能量。

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跑步机测试

这项研究有12名平均年龄为28岁的健康人士参与。他们穿着普通袜子和实验袜子，以每次五分钟的时段在跑步机上行走。研究人员根据呼吸指标评估能量消耗，包括消耗的氧气量和呼出的二氧化碳量。

科学家将记录到的能量消耗下降与从腰部卸下约2公斤重物的效果相比较。该研究发表在《Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences》期刊上。研究人员指出，早先使用硬质鞋垫和足弓支撑的尝试并未带来如此幅度的能量消耗下降。

这项研究最初的目标是检验一种进化假说：与其他灵长类动物不同，人类较为坚硬的足部有助于更高效地双足行走。这种袜子的设计已提交专利申请。

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