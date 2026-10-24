尼泊尔努瓦果德县的特里布万-特里苏利中学在8月26日洪灾摧毁校舍后恢复上课。1621名学生在临时场所上课：课程在高地上的20顶帐篷内以及当地一所体育学院的楼梯下进行，The National报道。

学校校长拉金德拉·达瓦迪表示，在险情期间约有900名儿童获救。从发布警报到洪水涌入校园，间隔了11分钟。达瓦迪指示教师将学生带往高地，让一辆正驶入校园、载有低年级儿童的巴士掉头，并请高年级学生骑自行车和摩托车帮助其他人前往安全地点。

临时教室

学校于9月21日恢复教学。学生在帐篷里坐在地上，也在体育学院楼梯下共用课桌和长凳。帐篷、书籍和家具由联合国儿童基金会及私人基金会提供。学校实行两班制。

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校长估计，在获得土地后，新学校的建设至少需要两年。学校还需要图书馆、自然科学实验室、电脑以及另外两辆巴士，用于将儿童运送至临时教学地点。

社区损失

一栋三层学校建筑仅有屋顶露出厚厚的淤泥，其他建筑物被洪水冲走。灾害导致一名学生成为孤儿，另有12名学生失去一位家长。两名学校员工在洪灾中遇难。

尼泊尔六个县记录到洪灾破坏。据The National报道，至少1455人死亡，另有5285人被视为失踪。达瓦迪指出，大多数学生已重返校园，尽管许多家庭失去了住房和生计。

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