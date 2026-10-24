柔佛学校将在烟霾后于10月26日复课——亚洲新闻台

马来西亚柔佛州所有教育机构将在因烟霾关闭数周后，于10月26日星期一恢复运作。由于空气质量改善，当局作出了这一决定，亚洲新闻台报道。

空气质量改善

柔佛州教育与信息委员会主席穆罕默德·纳基布·姆德·加扎利表示，这一决定基于相关部门对空气质量指标和健康风险进行的评估。他称，过去五天内，该州的空气污染指数读数有所下降。

这名官员还指出，自10月24日起风向改变、湿度上升以及预计将出现的降雨，应该会减轻烟霾的影响。复课后，各教育机构将采取安全措施，包括佩戴口罩，并根据当前空气污染读数监测学校活动。

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停课影响逾61.7万名学生

柔佛州学校最初于10月8日和9日关闭，随后限制措施延长至10月23日。据马来西亚媒体《星报》报道，此次关闭影响了该州1198所学校和超过61.7万名学生。

10月15日，马来西亚教育部提高了学校停课门槛：目前，当空气污染指数超过200时，教育机构必须停止运作。空气污染指数达到100及以上时，必须取消课程及其他户外学校活动。州政府和相关部门表示，将继续监测烟霾情况。

印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹地区火灾产生的烟雾，也仍然对邻近的马来西亚和新加坡的空气质量构成风险。

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