苏格兰国家橄榄球队在苏格兰默里菲尔德球场举行的Nations Championship比赛中以15:12击败澳大利亚。尽管澳大利亚队在比赛末段试图扳平比分，主队仍守住了3分优势，《卫报》报道。

法格森和登普西的达阵

苏格兰队在第8分钟首开纪录：侧翼前锋马特·法格森接本·怀特传球后完成达阵。澳大利亚队凭借哈里·波特的达阵迅速扳平比分：卡特·戈登在左翼发起进攻，弗雷泽·麦克赖特送出得分传球。

第24分钟，达西·格雷厄姆将球带入得分区，但由于凯尔·斯泰因此前出界，该次达阵未被判定有效。上半场末段，杰克·登普西为苏格兰队完成第二次达阵，芬恩·拉塞尔成功加踢，将比分改写为12:5。

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紧张的收官阶段

下半场，澳大利亚队钩球前锋比利·波拉德在与布莱尔·金霍恩头部相撞后，因危险的高位抱摔领到黄牌。波拉德回到场上后，比分仍是苏格兰队以12:5领先。

比赛最后10分钟，拉塞尔罚进一记点球，将主队领先优势扩大至15:5。比赛末段，马克斯·约根森为澳大利亚队完成达阵，本·唐纳森成功加踢。格雷厄姆阻止了客队最后一次进攻，确保苏格兰队获胜。凭借这一结果，取得两胜两负的苏格兰队凭借得失分差升至北半球球队积分榜第四位。

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