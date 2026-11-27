在英国，苏格兰橄榄球队对参加 Nations Championship 第七名附加赛、对阵阿根廷的首发阵容作出11处调整。比赛将于周日在伦敦特威克纳姆体育场举行，亚洲新闻台报道。

拉塞尔回归

主教练格雷戈尔·汤森已让芬恩·拉塞尔重返阵容，他将司职飞卫。与上周六在默里菲尔德体育场以67:5战胜日本队的阵容相比，首发阵容中仅保留达西·格雷厄姆、罗里·哈钦森、杰米·多比和乔尼·格雷。

罗里·达奇将担任苏格兰队队长。上周他也入选首发阵容，但因伤未能出场。马格努斯·布拉德伯里将在本届 Nations Championship 中首次以八码锋位置首发。这将是他自去年11月战胜汤加队以来，首次代表苏格兰队首发。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

前排调整

罗里·萨瑟兰、伊万·阿什曼和达西·雷将担任前排。对雷而言，这将是他在本项赛事中的首次亮相，而赞德·费格森将作为替补开始比赛。阿什曼此前在对阵全黑队的比赛中完成帽子戏法。

布莱尔·金霍恩、凯尔·斯泰因、休·琼斯、乔什·贝利斯和格雷戈尔·布朗也进入首发阵容。苏格兰队在进行了六场跨半球比赛后，在北半球球队积分榜上排名第四，取得四胜两负。

关注我们在