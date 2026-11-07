在尼日利亚，非洲民主大会（ADC）总统竞选总部表示，已就阿布贾联邦高等法院的裁决提出上诉。该法院认定该党领导层及阿蒂库·阿布巴卡尔的总统候选人提名无效。正如Premium Times报道，该总部还要求尼日利亚独立国家选举委员会（INEC）在上诉法院审理此案前，不要采取行动执行该裁决。

上诉及向INEC提出的请求

ADC总统竞选总部战略传播总监普兰克·沙伊布表示，还提交了暂停执行裁决的申请。据他称，INEC于11月6日获悉已提交的文件。

与此同时，暂停执行该裁决的申请尚未得到审理。提交上诉或此类申请本身并不会中止法院裁决的效力。该总部的声明未提及任何后续法院命令禁止INEC执行联邦高等法院的决定。

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Premium Times指出，其未能独立获得上诉通知、暂停执行裁决的申请，或该总部声称已提交给INEC的通信文件。沙伊布还表示，ADC的总统竞选活动将继续进行。

阿布贾法院裁决

周四，联邦高等法院法官彼得·利富认定由戴维·马克领导的ADC领导层无效，并撤销了该领导层作出的决定，其中包括2027年选举候选人的提名。诉讼由纳菲乌·巴拉·贡贝提起，他曾任ADC东北地区全国副主席。

马克领导的ADC领导层驳回了该裁决，称其与联邦高等法院此前在另一起有关该党领导层案件中的裁决相矛盾。此前，INEC已将阿布巴卡尔及其竞选搭档罗蒂米·阿马埃奇列入总统候选人名单。截至发稿时，无法获得该委员会对上诉通知的回应。

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