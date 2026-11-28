美国纽约州政府宣布，将向五个海事基础设施项目投资超过2.28亿美元。这些资金将用于港口现代化建设，旨在支持海上风电的未来发展，以及制造业、就业和海上贸易，OilPrice报道。

港口及沿海项目

拨款资金涵盖科伊曼斯港、奥尔巴尼港、Derecktor Shipyards船厂以及Kalypso和Ionic Order项目。科伊曼斯港计划建设一个用于重型货物的新泊位，并扩大港口能力。

奥尔巴尼港的比肯岛将建设一个多功能海运码头。计划还包括升级马马罗内克港、在布鲁克林铺设水下电缆，以及扩建Ionic Order的滨水制造设施。

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为海上风电项目做准备

纽约州能源研究与发展管理局总裁兼首席执行官多琳·哈里斯表示，港口基础设施需要大量资本投入和较长的实施时间，因此这些投资具有长期性质。她表示，无论其最终用途为何，发展此类基础设施都将使该州受益。

该资金包括此前为海上风电制造和物流预留的2亿美元拨款。这些资金是州长凯茜·霍楚尔于2022年宣布的5亿美元倡议的一部分。该州此前设定目标，到2035年建成9吉瓦海上风电装机容量，据当局估计，这将足以满足约600万户家庭的需求。

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