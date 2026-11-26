感恩节前夕，美国的风暴天气导致加州海岸发生洪水、交通受限，并因强风预警而预防性推迟了纽约传统游行。在旧金山附近的海滨城市帕西菲卡，一座因结构状况不安全而关闭的木制码头部分坍塌并落入太平洋，《明镜周刊》报道。

加州海岸洪水

巨浪越过沿岸设施，淹没了多个沿海地区。居民和游客被敦促远离可能发生洪水的区域。部分海滩被关闭，旧金山港区的滨水区也因水位过高而暂时封闭。

旧金山市长丹尼尔·卢里向居民提供沙袋以防洪，并建议避免非必要出行。异常高的潮汐令情况更加复杂。恶劣天气还已经导致航班取消和道路封闭。

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新泽西州进入紧急状态

美国东海岸也预计将出现强风和暴雨。新泽西州州长米基·谢里尔宣布全州进入紧急状态，以便在必要时更迅速地调动援助。她警告称，可能出现大范围停电、道路封闭和绕行。

纽约市长佐赫兰·马姆达尼警告居民注意海岸洪水，并呼吁驾驶员不要驶入被淹街道。根据紧急服务部门的预测，感恩节当天的阵风可能达到80至97公里/小时。因此，带有巨大氦气球的梅西感恩节大游行被推迟到周六举行：活动规定不允许在阵风超过55公里/小时时升起气球。

华盛顿居民也收到警告，要求在波托马克河滨水区的部分路段保持谨慎。

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