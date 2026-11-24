美国西海岸和东海岸预计将出现强风暴，可能在感恩节前夕及当天给公路出行和航空旅行带来困难。根据美国汽车协会的预测，从11月24日星期二到11月30日星期一，8150万美国人将前往离家至少50英里处旅行，BBC新闻报道。

西部的暴雨和洪水

美国国家气象局警告称，西海岸将出现一系列太平洋风暴。这些风暴将带来强降雨、山区降雪、阵风、高浪以及沿海洪涝风险。

一场强风暴预计将于周二晚间抵达该国西北部，并在整个周三影响该地区。由于大气河流——大气中大规模的水汽输送带——它将带来尤其强烈的降水。从华盛顿州西部到北加州的地区将受到恶劣天气最严重的影响，而洛杉矶和南加州大部分地区预计将避开最强降水。

道路上可能出现严重延误，包括西雅图和萨克拉门托之间的I-5州际公路。山区路线I-80和I-90也可能受到天气状况影响。预计从周三深夜至周四将出现最强降雨，周五晚间还预报将有另一场风暴。

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东部风暴

在东海岸，美国东南部附近的一场风暴预计将在周三增强，并沿海岸向北移动，发展为一场强大的沿海风暴。它将在周三影响佛罗里达州和卡罗来纳地区，并在感恩节当天到达大西洋中部地区和东北部。

气象学家预测，连接15个州和华盛顿的I-95走廊沿线内陆地区将出现超过64公里/小时的阵风。纽约市感恩节当天预计将有大雨，并可能发生沿海洪涝。受大风影响，第100届梅西感恩节大游行期间放飞大型气球一事受到质疑：城市规定禁止在持续风速超过37公里/小时或阵风超过56公里/小时时使用这些气球。

航空旅行风险

航空旅行可能在596万人计划乘坐国内航班期间受到影响。旧金山机场和奥克兰机场因高潮位处于沿海洪水警报之下。旧金山机场管理部门警告天气可能带来影响，并建议国内航班乘客至少在起飞前两小时抵达机场。

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