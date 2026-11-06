美国参议院未来的民主党多数党领袖查克·舒默表示，民主党不会批准总统唐纳德·特朗普提名进入最高法院的右翼候选人。在民主党赢得中期选举后，他在接受美联社采访时作出上述表示，《卫报》报道。

民主党在参议院的计划

舒默表示，民主党不会批准进入最高法院、下级联邦法院以及特朗普内阁的“任何糟糕候选人”。他称，民主党将拥有足够的票数来否决总统的提名人选，并阻止他的其他倡议。

据该报报道，民主党在新一届参议院中赢得54个席位。如果该党的候选人在密西西比州和阿拉斯加州获胜，这一数字可能增至56席；两地结果尚未公布，但民主党目前领先。截至周五上午，民主党在众议院也拥有至少253个席位，此前已赢得超过40个席位。

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最高法院的组成

美国最高法院有四名大法官年龄超过70岁。法院中年龄最大、同时也最保守的成员是78岁的克拉伦斯·托马斯和76岁的塞缪尔·阿利托。

托马斯尚未表示有退休意向。阿利托于11月5日否认了可能退休的传闻，并对福克斯新闻表示，他计划留在法院直至任期结束。距离新一届国会开始工作还有六周，在此期间，如果出现空缺，由共和党控制的参议院理论上可以批准一名特朗普提名人。

特朗普在其首个总统任期内提名尼尔·戈萨奇、布雷特·卡瓦诺和艾米·科尼·巴雷特进入最高法院。这形成了六票对三票的保守派多数。

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