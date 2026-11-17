在美国，来自纽约州的民主党参议员查克·舒默表示，他已获得当选参议院多数党领袖所需的选票。他在这一职位竞争中的对手是来自马里兰州的民主党参议员克里斯·范霍伦。据《国会山报》报道。

舒默表示对获胜充满信心

在民主党党团午餐会后，舒默对记者表示，他对自己当选充满信心，并认为这场领导职位之争实际上已经结束。他呼吁民主党人专注于降低开支和打击腐败。

当被问及范霍伦的参选以及数名民主党人对他的支持是否表明领导层工作存在不足时，舒默强调了党团的团结。他重申，自己拥有获胜所需的支持。

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对候选人支持情况的评估

舒默的盟友预测，他在与范霍伦的竞争中将获得超过40票。范霍伦本人表示，他预计将获得15票。与此同时，公开宣布支持这名马里兰州参议员的只有四名将于12月1日参加投票的民主党人。

该媒体称，支持范霍伦参选的人包括伯尼·桑德斯参议员和杰夫·默克利参议员。在与同事会面期间，舒默还欢迎了来自密西西比州的当选民主党参议员斯科特·科洛姆；后者亲自前往国会大厦与未来的同事见面。

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