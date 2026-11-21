瑞典报纸《每日新闻报》（Dagens Nyheter）的一项调查显示，瑞典425个网站的流量被直接发送至总部位于莫斯科的Between Digital公司，该公司部分由俄罗斯寡头罗曼·阿布拉莫维奇资助。France 24报道称。

调查显示，有关用户的潜在敏感信息通过位于卢森堡的数字架构被收集，随后被传送至Between Digital。网站所有者认为，为通过cookie收集数据而付费的广告技术集团是合法的。

来自热门资源的数据

被追踪流量的网站包括在线目录Eniro和Hitta.se，以及数字媒体平台。据Hitta.se称，该服务每年记录约4亿次访问。

名单中还包括搜索服务Ratsit.se，该服务提供对公开登记册中部分信息的访问。在瑞典，根据信息自由原则，大多数官方文件只要未被列为机密便是公开的。这使人们能够查找家庭住址、工资、出生日期以及法院裁决相关信息等。

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瑞典国有研究机构RISE的高级研究员卡尔·希特表示，Between Digital的中央服务器位于莫斯科。他认为，所收集的信息可能会被作为侵略国的俄罗斯联邦政府机关获取，其中包括俄罗斯联邦安全局（FSB）。这名专家指出，有关谁在何地、何时搜索其他人信息的数据，可能会引起外国政府的兴趣。

画像风险

网络安全专家、Triop公司创始人约纳斯·莱永强调，将对在线行为的追踪与可获得的个人信息相结合，可能使人们能够对个人进行详细画像。他认为，这类数据可能被用于施压、勒索和威胁。

数据还从Familjeliv.se收集，该网站是瑞典最大的父母在线社区。过去30天内，该网站记录了近200万次会话。该资源的用户讨论的内容包括人际关系和工作中的问题，并且经常使用化名。

在DN的调查后，一些网站终止了与Between Digital的合作，并开始内部审查。Ratsit负责人古斯塔夫·金德告诉该报，在记者联系之前，该公司对此并不知情。

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