瑞典警方在审查总额达2.59亿欧元的可疑交易时发现，在与涉嫌从俄罗斯洗钱有关的案件中，Revolut是资金从瑞典转出的最常见方式。资金最常被转往立陶宛和爱尔兰，Meduza援引《金融时报》报道。

瑞典金融情报部门的评估

瑞典金融情报部门认为，Revolut等新银行存在较高的洗钱风险。该部门列举的原因包括快速远程客户注册，以及将资金兑换为加密货币的可能性。

《金融时报》还获得了有关英国Revolut客户投诉的数据。2025年，金融申诉专员服务机构收到Revolut用户提出的5,076起欺诈投诉，多于任何其他金融机构的客户投诉。该报称，Revolut已连续三年位居该榜单首位，并且2026年也可能继续排名第一。

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意大利的监管

11月16日，意大利一家法院以反洗钱机制存在“严重缺陷”为由，将Revolut置于监管之下。据《金融时报》消息人士称，该银行的业务将由欧洲反洗钱和反恐融资管理局监督。

Revolut由俄罗斯裔企业家尼古拉·斯托龙斯基于2015年创立。该公司拥有超过8,000万名客户，最近在英国和美国获得银行牌照，并计划到2030年将业务扩展至70个国家。

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