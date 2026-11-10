瑞典高等教育委员会提议推迟启动入籍语言测试。阅读和听力考试可能于2029年秋季举行，口语和写作考试则可能于2030年举行。2025年5月，斯德哥尔摩大学受托开发这些测试。

据The Local Sweden报道，在接到任务18个月后，该大学聘请了开发负责人拉尔斯·博坎德尔。他于11月1日开始全职负责该项目，并从延雪平大学助理教授职位上请了一年假。

考试的四个部分

未来的体系预计将由四项测试组成：阅读、写作、听力和口语。大学团队已经招募并培训了部分员工，分析了其他国家的类似测试，进行了需求分析，并开始准备可能的测试题目。同时，博坎德尔表示，题目本身的开发实际上几乎要从零开始。

测试将评估写作和口语的A2水平，以及阅读和听力的B1水平。博坎德尔表示，高质量的测试必须具有可靠性——即重复参加时得出相似结果；具有有效性——即确实衡量语言技能；并且对参与者公平。

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试点测试和数字化形式

斯德哥尔摩大学计划开展两个阶段的试点测试：2027年4月至5月以及2028年4月至5月。为此需要招募数百名甚至超过一千名参与者。博坎德尔称，寻找愿意参加测试的人是最大的挑战之一。

在第一阶段后，大学计划用一年时间分析阅读和听力测试结果，并准备新的题目。与此同时，口语和写作测试将进行开发并开始试点。额外时间也与决定以数字化形式举行首批考试有关：博坎德尔表示，纸质和计算机形式可能产生不同结果，因此日后转为数字化测试将需要重新开发。

听力还涉及在测试点播放音频文件，这通过数字平台更容易组织。博坎德尔指出，需要在具有代表性的样本中进行数轮试点，以检验测试的可靠性和质量。

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