在瑞典，瑞典民主党表示，在议会就乌尔夫·克里斯特松担任首相的提名进行表决时，该党将不设条件地弃权。据The Local Sweden报道，该党领袖吉米·奥克松已放弃以支持为交换条件，要求获得部长职位或政策承诺。

投票时弃权

瑞典民主党议员将在议会投票期间弃权。在瑞典的消极议会制下，如果没有多数议员投票反对候选人，这就足以让候选人就任。

奥克松强调，该党不会参与有关未来政府纲领的谈判。同时，在克里斯特松获任命后，瑞典民主党打算转入反对派，并保留对政府此后所有法案、包括预算投反对票的权利。

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中间党的作用

这一决定可能影响中间党的立场。该党此前表示，不会支持有瑞典民主党成员担任部长的政府，也不会支持依赖该党支持的政府。The Local Sweden指出，在新模式下，对该党的依赖可能会在首相投票后结束。

如果中间党支持克里斯特松，少数派政府将能够从不同反对党中寻求法律和预算所需的票数——瑞典民主党、社会民主党、绿党或左翼党。奥克松表示，他的政党没有预先达成的协议，但愿意就其认为有利的问题与政府谈判。

克里斯特松须在11月10日前告知议会议长，他是否已获得足够支持以完成任命。The Local Sweden指出，后续谈判的进展将在很大程度上取决于中间党和左翼党的决定。

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