在瑞典，瑞典民主党放弃了获得政府职位的要求，并表示准备在针对温和党领袖乌尔夫·克里斯特松出任首相的投票中弃权。该党领袖吉米·奥克松11月6日表示，这将使其政治力量转入反对派。The Local Sweden报道了联合政府谈判的进展。

此前，瑞典民主党坚持称，只有获得内阁部长职位，他们才会支持新政府首脑。奥克松将立场改变归因于选举后的政治僵局以及该党得票份额下降。他还表示，处于反对派将使该党能够在意识形态上实现更新。

中央党等待提案

中央党领袖伊丽莎白·坦德·林格维斯特表示，她的政治力量准备与社会民主党和温和党进行谈判。她呼吁双方在11月13日前提交改革方案，并说明计划如何限制政治极端势力的影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

坦德·林格维斯特列举的中央党优先事项包括创造就业岗位、经济增长、商业环境、减少排放、农村地区政策以及加强社会保障。据该媒体报道，党内对于是否支持一个将依赖瑞典民主党选票的中右翼政府存在分歧。

社会民主党和左翼的反应

社会民主党领袖玛格达莱娜·安德松提议组建一个由社会民主党、绿党和中央党参与的中左翼政府，但内阁中不包括左翼党。她表示，如果得到左翼党在反对派中的支持，这一联盟将在议会中拥有176个席位，而右翼阵营为173席。

左翼党批评了中央党和社会民主党。该党领导层坚持，若组建中左翼政府，应获得内阁部长职位。看守首相乌尔夫·克里斯特松表示，瑞典民主党和中央党的新立场使这项任务“稍微不那么不可能”；议会议长安德烈亚斯·诺伦已委托他主持组建政府的谈判。

关注我们在