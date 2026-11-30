瑞典足球俱乐部天狼星在其119年历史上首次赢得瑞典足球超级联赛，即该国最高级别联赛。在赛季的决定性比赛中，球队凭借前锋扎兰·万奇在第87分钟的进球击败了哥德堡IFK，据BBC体育报道。

最后一轮定局

在最后一轮之前，天狼星和哈马比积分相同。来自斯德哥尔摩的哈马比以0比1负于韦斯特罗斯，而万奇的制胜晚球为来自乌普萨拉的球队带来了冠军。

哈马比在赛季还剩三轮时超过天狼星，并且拥有更好的净胜球。但天狼星仍保有争夺第一名的机会，并在最终的冠军争夺中力压对手。对于上一次在2001年赢得联赛的哈马比而言，这本可能是他们第二次夺得全国冠军。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

乌普萨拉球队的征程

天狼星在低级别联赛度过42年后重返瑞典顶级联赛，并已在这里征战了最近10年。球队由42岁的安德烈亚斯·恩格尔马克执教。

赛季中期，俱乐部曾领先14分，但在8月将球队头号射手、苏格兰人罗比·尤尔出售给西班牙塞维利亚后，开始失去优势。天狼星成为21世纪第13支不同的瑞典足球超级联赛冠军。此前一年，米亚尔比赢得了队史首个冠军。

关注我们在