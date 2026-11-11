瑞士提名加沙纪录片角逐奥斯卡奖——The National

瑞士提名导演尼古拉·瓦迪莫夫的纪录片《Who Is Still Alive》角逐奥斯卡最佳国际长片奖。影片中，九名巴勒斯坦人讲述了他们在加沙战争期间的经历，以及他们留在身后的生活。

据《The National》报道，该片最初计划在瑞士洛桑的Vidy剧院拍摄。团队原计划工作三周，并安排心理学家和导师为儿童提供支持。然而，瑞士当局拒绝向参与者发放签证，因此制作工作转移至南非。

在南非拍摄

团队只有10天时间为在南非进行的新一轮拍摄做准备。在黑色摄影棚内，参与者在地板上勾勒出自己房屋的轮廓，并讲述各自的经历。瓦迪莫夫于2024年3月至5月间首次与他们见面，而在南非的拍摄于同年10月进行。

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导演表示，他让每位参与者通过口译员交谈数小时。谈话涉及战前的生活、战争期间发生的事件以及可能的未来。影片最终版本保留了较长的停顿，那时参与者无法立即继续讲述自己的故事。

奥斯卡宣传活动

在瑞士联邦文化办公室作出决定后，瓦迪莫夫正在为该片开展宣传活动。他表示，影片入选后瑞士提供了一定的资金支持，但创作者仍需寻找额外资金。导演已在迪拜举办了一场闭门放映，并正准备前往洛杉矶，向美国电影艺术与科学学院成员介绍这部影片。

从事纪录片创作超过30年的瓦迪莫夫称，这是他首次进行奥斯卡宣传活动。他指出，创作者没有明星演员，并计划通过“人性”来推广这部影片。国际参赛影片将于12月竞争进入学院短名单的席位，五名提名者将于次月公布。

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