据CNBC报道，瑞士制药公司诺华将Kesimpta、Scemblix和Leqvio三款药物的合计峰值销售额预测从此前的140亿美元上调至180亿美元。

三款药物的预测

Kesimpta用于治疗多发性硬化症，Scemblix用于治疗白血病，Leqvio则用于降低胆固醇水平。诺华首席执行官瓦斯·纳拉辛汉将预测调整归因于这些药物强劲的商业表现。

他表示，Kesimpta和Scemblix正在扩大市场份额，而Leqvio在美国和亚洲需求旺盛。纳拉辛汉指出，市场销售表现正是上调预测的主要原因。

到2031年的增长

与此同时，诺华预计到2031年销售额将实现5%的年度增长。这略低于此前到2030年实现5%至6%增长的指引，尽管这两项预测涵盖的是不同的五年期间。

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纳拉辛汉将更新后的预测与预计于2031年下半年在美国出现的乳腺癌药物Kisqali仿制药竞争联系起来。花旗分析师指出，诺华2031年的销售预测比市场一致预期高出约3%。同时，他们预计，在开发管线出现新数据之前，市场将继续对2031年后的增长持怀疑态度。

临床挫折

该公司近期在临床试验中遭遇了数次挫折。9月，用于治疗心血管疾病的pelacarsen试验未显示心血管结局得到改善。次日，用于治疗一种导致肌肉萎缩疾病的del-desiran未能通过后期研究。

此后，诺华股价下跌近11%，这是该公司自1987年以来最大的单日股价跌幅。纳拉辛汉为诺华的资本配置战略辩护，此前该公司通过一项与Avidity Biosciences达成的120亿美元交易收购的del-desiran遭遇失败。

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