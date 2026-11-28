瑞士包装公司SIG在2026年上半年将库存增加了约8000万欧元。其中一部分库存是公司因伊朗战争背景下供应链存在不确定性而专门建立的储备。《财富》报道称，该公司正从材料按生产需求到货的准时制供应模式，转向建立安全库存。

SIG首席执行官米科·凯托在上半年报告中表示，中东冲突加剧了不确定性，并扰乱了全球贸易流动。因此，聚合物、铝和货运成本上升。凯托称，公司的附加费使其能够抵消成本上涨。

SIG调整后EBIT利润率提高了80个基点，至15.6%，而按固定汇率计算的营收增长0.8%。与此同时，上半年的自由现金流仍为负3200万欧元，但比一年前改善了逾1亿欧元。当时担任首席财务官、现任公司负责人安娜-克里斯廷·埃尔肯斯表示，SIG可能在年底前减少库存，也可能维持库存水平，这取决于市场的不稳定性。

企业正在建立储备

在8月进行的一项面向供应链专业人士的BSI调查中，81%的受访者表示，其公司已经在囤积库存或战略储备，或计划这样做。超过三分之一的调查参与者还计划在六个月内提高价格。

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中国也在国家层面采取类似策略。多年来，中国一直在增加战略石油储备，这使其能够将进口量从每天超过1150万桶降至6月份每天不足700万桶。根据国际能源署的数据，2025年每天约有2000万桶石油通过霍尔木兹海峡，约占全球海运石油贸易的四分之一。

为美国军事基地建立储备

据《财富》援引Fox News Digital报道过的内部规划文件称，美国国防部正在制定一项要求，即美国本土的每个大型军事基地都必须能够独立维持关键行动至少90天。FORTRESS倡议规定储备弹药、燃料、关键矿产、电子产品、备件和医疗物资，并为最重要的需求提供至少两个合格的供应或生产渠道。

五角大楼没有将FORTRESS计划与伊朗直接关联。与此同时，SIG将2026年利润率预测上调至16.0%至16.5%；公司的年度业绩将显示其是否会减少安全库存。

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