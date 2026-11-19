瑞典政府表示，希望阻止俄罗斯运动员参加在该国举行的赛事。政府称，依据是这可能给瑞典的国际关系带来风险，The Local Sweden报道。

法伦的比赛

该声明是在北欧滑雪世界锦标赛前夕发表的。该赛事将于2月24日在法伦开幕，持续至3月9日。国际滑雪和单板滑雪联合会允许俄罗斯和白俄罗斯运动员在满足特定条件的情况下参加国际赛事，其中包括不得展示国家标志。

上周，芬兰和挪威宣布计划阻止俄罗斯运动员参赛。瑞典滑雪协会此前表示，不同意国际联合会允许签署中立声明的运动员参赛的决定，但将执行这一决定。

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拒绝入境的可能性

移民部长约翰·福塞尔解释说，瑞典政府不能直接命令移民局或边境警察拒绝运动员入境，因为该国禁止部长直接管理国家机构。

不过，他表示，欧盟规则允许各国在就签证和入境作出决定时考虑对国际关系的影响。外交部长玛丽亚·马尔默·斯滕纳加德表示，侵略国俄罗斯可能利用其运动员参加比赛进行宣传并推动政治利益。今年10月，瑞典还呼吁欧盟收紧针对代表俄罗斯和白俄罗斯的运动员的签证规定。

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