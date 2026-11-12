瑞典公布了2027年过渡预算，该预算主要延续现行预算，没有新的政治举措和竞选承诺。财政大臣伊丽莎白·斯万特松在等待新政府组建期间提交了预算议案，《The Local Sweden》报道。

该预算基本将本年度的参数延续至2027年，并根据工资和成本上涨调整资金安排。与基准价格指数挂钩的社会福利将提高。与往常一样，缴纳国家所得税的收入门槛也将上调。

国防资金

瑞典武装部队将获得额外资金，以继续推进重新武装。所有政党都支持这一决定。

与此同时，警方将不会获得此前宣布的28亿瑞典克朗资金增加。预算还未包括计划增加的15亿克朗科研支出、用于缩短医疗保健系统排队时间的4亿克朗，以及用于高等职业教育的1.5亿克朗。

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取消的削减措施

学校将避免原计划削减10亿克朗的国家教育支持。申请气候投资补助金的市政当局和组织，也不会面临国家Klimatklivet计划资金原定削减5亿克朗的情况。

过渡预算没有纳入原计划小幅提高烟草税的措施，该措施原本可在2027年为国库带来3亿克朗。由于几乎完全没有新的支出举措，政府预计公共财政赤字将从2026年占国内生产总值的2.3%降至2027年的1.9%。

瑞典政府还预计经济将在2027年进一步复苏，但复苏速度将放缓。预计CPIF指数通胀将略高于2%的目标水平，劳动力市场将缓慢复苏。议会应于12月9日就预算框架进行表决。

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