据瑞典媒体Aftonbladet报道，瑞典计划在草莓竞技场举行的欧国联比赛前，致敬五名曾效力于国家队的球员：维克托·克拉松、埃米尔·福斯贝里、埃米尔·克拉夫特、罗宾·奥尔森和马丁·奥尔森。Interia Sport对此报道。

致敬球员

据该媒体消息，埃米尔·克拉夫特将离开国家队，仪式期间将在主场球场表彰这五名球员。金·谢尔斯特伦指出，他们对瑞典足球意义重大，并在蓝黄战袍中创造了许多令人难忘的时刻。

Interia Sport写道，致敬仪式将在瑞典队对阵波黑队的比赛前举行。克拉夫特是五名球员中最年轻的一位。这名后卫自2019年8月起效力于英格兰的纽卡斯尔，自7月起处于无俱乐部状态。他为瑞典国家队出场52次，未取得进球。

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波兰在欧国联的比赛

在以3:2结束的2021年欧洲杯对阵波兰的获胜比赛中，克拉松和福斯贝里打进了瑞典队的全部三球。当时罗宾·奥尔森担任瑞典队门将。

波兰队还将在欧国联进行两场比赛：先对阵罗马尼亚，随后于11月17日在弗罗茨瓦夫迎战瑞典。B级联赛进行了四场比赛后，波兰队取得一场胜利——以6:0战胜罗马尼亚。

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