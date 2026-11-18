在中国深圳，中国国家主席习近平与日本首相高市早苗自去年秋季两国关系急剧恶化以来首次进行面对面互动。据《南华早报》报道，此事发生在周三晚间亚太经济合作组织会议与会者传统合影之前。

简短问候

高市早苗在合影前与习近平及其妻子彭丽媛握手。握手后，这位日本首相对中国领导人说了几句话，但习近平仅以微笑回应。

彭丽媛在问候后似乎也没有说任何话。拍照后，三人互相点头，高市早苗随即离开。台上没有口译员。

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围绕台湾的紧张局势

在高市早苗就台湾发表言论后，北京与东京的关系急剧恶化。她表示，台湾海峡危机可能构成威胁日本生存的局面，并可能为军事干预打开道路。

北京多次要求撤回这些言论。据该报报道，此后中国实施了出口限制，取消了航班、一些高级别接触和文化活动。北京认为台湾是中国的一部分，并表示寻求与台湾统一，必要时将使用武力。

抵达深圳

同日早些时候，高市早苗抵达深圳，开启了七年来日本现任领导人首次访问中国的行程。在站台上迎接她的是中国前外交官张琦月和日本驻华大使金杉宪治。现场没有年轻迎宾人员、花束或国旗等正式欢迎仪式。

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