习近平称台湾与中国统一不可避免 — Channel NewsAsia

中国国家主席习近平11月12日在中国北京表示，台湾与中国的完全统一必须实现，也必将实现。在人民大会堂发表讲话时，他称解决台湾问题是中国共产党的坚定历史使命，据亚洲新闻台报道。

北京对台湾问题的立场

习近平表示，中国坚持和平统一方针和“一国两制”模式。他说，北京愿意在承认“一个中国”原则的前提下与台湾对话——中国当局认为，台湾海峡两岸同属一个国家。

中国认为台湾是其领土，而台北拒绝这些主张。台湾没有任何主要政党支持北京提出的“一国两制”自治模式。习近平还呼吁所有中国人，包括台湾居民，共同反对北京所称支持该岛独立的势力。

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纪念孙中山诞辰的讲话

这次讲话是为纪念孙中山诞辰160周年。孙中山是一名革命家，曾协助领导1911年起义。这场起义结束了帝王统治，并建立了中华民国。习近平称孙中山是伟大的民族英雄、爱国主义者和中国民主革命的先驱。

在台湾，孙中山被官方视为国父，其肖像悬挂在总统府。上个月，台湾当局呼吁民众远离中国为此次周年纪念举办的活动，称北京歪曲了孙中山的思想和遗产。

习近平没有提及使用武力的可能性。与此同时，中国尚未放弃对台湾采取这一选项，其军队每天都在该岛附近活动，并扩大在太平洋的存在。台湾总统赖清德表示，只有该岛居民才能决定其未来。

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