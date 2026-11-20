中国国家主席习近平与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在APEC峰会期间于中国深圳举行会晤。这位中国领导人表示，两国共同实现了双边关系的“全面转圜”。

据德国之声报道，习近平提到，自阿尔巴尼斯于2022年就任总理以来，两国领导人已会晤四次。根据中国官方通讯社新华社的消息，中国国家主席还呼吁扩大在农业、能源、绿色经济和人工智能领域的合作。

贸易与分歧

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴。在堪培拉此前的中右翼联合政府执政期间，两国关系显著恶化；该政府曾呼吁对冠状病毒的起源进行独立调查。作为回应，北京对价值130亿美元的澳大利亚木材、煤炭、大麦、龙虾和葡萄酒进口实施了限制。

阿尔巴尼斯领导的工党上台后，中国取消了对澳大利亚出口产品的大部分限制。与此同时，两国之间仍不时发生争端，包括围绕中国在南太平洋进行的导弹试验，以及澳大利亚加强对关键矿产领域外国投资的审查。

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阿尔巴尼斯表示，澳大利亚必须与中国进行建设性互动，解决分歧，但不应让分歧决定双边关系的整体性质。他还强调，中国发生的事件对澳大利亚具有重要意义。

铁矿石成为关注焦点

当天晚些时候，阿尔巴尼斯计划前往北京，与中国国务院总理李强会晤。双方还计划参加一场商业圆桌会议，澳大利亚矿业公司力拓和必和必拓的高管以及中国企业代表将出席。

周一，澳大利亚指责中国通过设立集中采购机构、代表中国钢铁企业采购原材料来操纵铁矿石贸易。澳大利亚是全球最大的铁矿石生产国，而单一买方在与卖方谈判时拥有更强的地位。

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