习近平称中国面临新的长征——《南华早报》

中国国家主席习近平在北京举行的一场纪念长征胜利90周年活动上表示，中国正面临“新的长征”。据《南华早报》报道，他呼吁党、军队和社会为复杂的国际和国内形势做好准备，并捍卫国家利益。

强调党的团结

习近平将当前挑战与1934年至1936年红军长征的历史联系起来。当时，共产党力量从国民党军队面前撤退，行程约1万公里。他表示，当时能够走出失败，得益于全党围绕毛泽东领导的团结。

这位中国领导人称，在中央领导层形成强大的政治核心，是克服内部差异和外部障碍的决定性因素。他将新的长征定义为中国通过中国式现代化，建设全面现代化的社会主义国家并实现“中华民族伟大复兴”的道路。

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10月底举行全会

此次讲话发表于中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议召开前数日。该会议定于10月26日至29日在北京举行。预计与会者将讨论加强党的治理、内部纪律和政治忠诚。

根据《南华早报》的统计，现任中央委员会205名正式委员中，有35人要么受到调查，要么失去了立法机构席位。习近平讲话后，中国官方媒体刊发评论文章，支持围绕党的领导层集中权力。解放军报也呼吁军人加强战备，并在2027年军队建军百年前完成军队现代化目标。

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